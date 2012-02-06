В Сомали подвергли публичному бичеванию христианку

В Сомали женщина, перешедшая из ислама в Христианство, была подвергнута публичному бичеванию, сообщает «CompassDirectNews».

София Осман, 28-летняя христианка из г. Джанааль, была взята под стражу боевиками исламистского движения Джамаат Аш-Шабааб в ноябре прошлого года. Ее обвинили в принятии «иностранной религии». После признания шариатским судом вины женщины, она была наказана 40 ударами плетью при стечении большого количества народа.

Близкие С. Осман опасаются, что она могла подвергнуться во время заключения другим формам унижения и насилия. После бичевания, по их свидетельству, подвергнутая наказанию женщина «потеряла сознание и находилась в очень плохом состоянии», родственники и близкие опасались, что она может умереть. Однако вскоре она пришла в себя и при поддержке членов семьи смогла уйти домой.

София Осман стала христианкой 4 года назад и является членом одной из подпольных христианских церквей в г. Джанааль, расположенном в южном регионе страны, контролируемом Джамаат Аш-Шабааб.

После публичного наказания женщина несколько дней находилась в очень тяжелом физическом и психическом состоянии, и ни с кем не общалась. По выздоровлении она уехала из своего родного города.

Седмица.Ru