Американская компания создала линию кукол-монахинь

Американская компания «Saintly Sisters» создала уникальную линию кукол-монахинь.

По словам дизайнеров, целью создания этих кукол является показать девочкам, которые будут ими играть, что монахини - это обычное дело, а не какая-то редкость или диковинка.

Всего компания предлагает семь моделей кукол, в комплект с которыми входят сшитые от руки рясы и четки, сообщает Romereports.com. Сейчас их можно купить он-лайн, приблизительная стоимость - 40 евро.

Разработчики этих кукол выражают надежду, что однажды в будущем какая-то монахиня расскажет о том, что ее призвание началось тогда, когда она играла одной из этих кукол.

Сatholicnews