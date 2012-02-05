В Свердловской области потушили пожар в храме

В Свердловской области на территории монастырского комплекса Ганина Яма, где были обнаружены тела расстрелянной царской семьи Николая II, потушен пожар в православном храме, сообщает ИТАР-ТАСС.

В пресс-службе областного МЧС РФ сообщили, что площадь пожара составила 300 кв метров, пострадавших нет.

"Информация о пожаре на пульт дежурного поступила в 23:14 мск. В 00:58 мск пламя было локализовано. В тушении пожара было задействовано 15 единиц спецтехники", - уточнили в пресс- службе.

Монастырский комплекс на Ганиной Яме под Екатеринбургом, построен на месте уничтожения останков семьи императора Николая II. 23 сентября 2000 года это место посетил патриарх Московский и Всея Руси Алексий II, который дал благословение на возведение там мужского православного монастыря во имя Святых Царственных Страстотерпцев. За это время в монастыре было возведено семь храмов - по числу убитых членов царской семьи, а также установлен единственный в России памятник детям последнего российского императора Николая II.