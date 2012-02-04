В Лондоне построят храм атеизма

Швейцарский писатель и философ Ален де Боттон объявил о планах построить за 1 млн фунтов стерлингов храм атеизма в Лондоне.

"Обычно храмы посвящают Иисусу, Марии или Будде, но вы можете построить храм, посвященный чему-либо, что положительно и хорошо", - сказал писатель.

"Это может быть храм любви, дружбы, спокойствия или перспективы. Из-за Ричарда Докинса и Кристофера Хитченса атеизм стал восприниматься как разрушительная сила. Но есть много людей, которые не являются верующими, но при этом не агрессивны по отношению к религиям", - отмечает Ален де Боттон.

С ним однако согласны не все. "Атеисты не нуждаются в храмах, - возразил по этому поводу упомянутый Ричард Докинс. - Я думаю, что есть лучшие способы потратить эту сумму денег. - Если вы собираетесь потратить деньги на атеизм, вы могли бы улучшить светское образование и построить нерелигиозные школы, которые преподают рациональное, скептическое критическое мышление".

NEWSru.