В Египте похитили двух американок, возвращающихся из монастыря Св.Екатерины

Египетские бедуины захватили двух американских туристок, сообщает 3 февраля Reuters. По данным NBC News, преступники также похитили египетского гида иностранок.

Похищенные находились в составе группы из пяти туристов, которые направлялись из монастыря Святой Екатерины на Синайском полуострове в курортный город Шарм-эль-Шейх. Их микроавтобус остановили вооруженные люди, которые сначала отняли у пассажиров все ценности, а затем захватили заложников и скрылись в горах. Вслед за ними отправились две поисковые группы - одна от армии, другая от полиции.

Ожидается, что похитители потребуют за американок выкуп. Среди мотивов преступления называют месть за притеснения бедуинов со стороны властей.

После свержения Хосни Мубарака в феврале 2011 года египетские власти в значительной степени потеряли контроль над Синайским полуостровом и населяющими его бедуинскими племенами. Последние считают себя дискриминируемым меньшинством и нередко устраивают насильственные акции. Так, в январе бедуины в знак протеста захватили в заложники около 50 немецких и британских туристов. Заложников освободили через несколько часов.

Лента.ру



