В Индии уничтожили древнее христианское кладбище

Древнее христианское кладбище осквернили и разрушили бульдозерами в Сабармати, неподалеку Ахмадабад, столице штата Гуджарат (Западная Индия). По словам христиан общеиндийского христианской совета (AICC), вышедших на улицы в знак протеста против «варварского акта», есть обоснованные подозрения, что нападение совершила радикальная группировка индуистов, которые очень активны в этом государстве.

Члены организации просят немедленной отставки премьер-министра штата Гуджарат, Нарендра Моди, известного лидера Бхаратия Джаната Парти (БДП), и очень близкого к индуистским экстремистским группировкам. Моде, говорит AICC в ноте, посланной к Fides, «не защищает христиан в государстве, где в частности в штате Гуджарат отсутствует верховенство права». AICC также призывает к отставке начальника полиции в Сабармати за невыполнение своих конституционных обязанностей.

Активисты организации, которые видели, что происходило на кладбище, рассказывают о уничтоженных надгробиях, которые впоследствии разровняли бульдозерами и сделали автостоянку. По словам очевидцев, грузовики и бульдозеры действовали «под предлогом чистки». Экуменическое кладбище в Сабармати датировано Британским периодом. Площадь предоставили в пользование верным семи христианских конфессий, присутствующих в Ахмедабаде (католикам, методистам и некоторым группам пятидесятников), еще в 1947 году.

Сегодня тысячи христиан всех конфессий будут публично требовать перед мэрией в Ахмедабаде, чтобы им обеспечили их право на свободу религии.

Католический обозреватель