Отец Федор Конюхов намерен вновь покорить Эверест

Священник и путешественник Федор КАНЮХОВ решил снарядить экспедицию на Эверест.

"В этом году исполняется 20 лет нашего восхождения на Эверест в составе экспедиции "Автоваз". Я хочу попробовать пройти еще раз этот путь и взойти на вершину. Если Господь позволит - установить там небольшой православный крест", - сказал отец Федор в интервью, которое публикует в четверг газета "Трибуна".

На маршруте будет четыре полноценных базовых лагеря - на высоте 5100 м, 5800 м, 6400 м и 7000 м. Два полностью оборудованных высотных лагеря - на высоте 7800 м и 8300 м.

Экспедиция пройдет с 10 апреля по 10 июня.

В этом году отмечается 30-летие успешного восхождения на Эверест команды СССР и 20-летие первой российской экспедиции на Эверест. В состав экспедиции 1992 года входил отец Федор. В паре с Евгением ВИНОГРАДСКИМ (Екатеринбург) 11 мая в 13:15 он взошел на самую высокую вершину планеты.

Седмица.Ru

