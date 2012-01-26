В горах Румынии на высоте 2 км открыли ледяную церковь (фото)

В Румынии рядом с отелем Ice Hotel at Balea Lake в горах Фагарас открыли ледяную церковь на высоте 2 км. В эти выходные священники из нескольких христианских церквей проводили религиозные церемонии, проведя, таким образом, официальное открытие церкви.

Две свадьбы английских пар уже внесены в расписание работы церкви. Ледяная церковь была построена из кусков льда, полученных из Озера Балея. На это ушло три недели. Эта церковь является копией старой церкви из села Маланкрав, графства Сибиу в центральной Румынии, где принцу Чарльзу отремонтировали бывшее имение.

Отметим, хостел в Маланкрав, коммуне Ласлеа, принадлежит фонду "Mihai Eminescu Trast", покровителем которого является принц Чарльз. В отеле Ice поблизости есть 10 комнат, ресторан и бар.

ТСН

