Синод Болгарской церкви покаялся за сотрудничество с органами госбезопасности

Синод Болгарской православной церкви (БПЦ) попросил 23 января прощения у ее предстоятеля Патриарха Максима в день его именин в связи с разыгравшимся в начале недели скандалом с участием высших духовных лиц страны. Комиссия по рассекречиванию досье спецслужб тогда сообщила, что из 15 руководителей БПЦ 11 сотрудничали с органами госбезопасности в период социализма. Вне этого списка остались сам Патриарх Максим, митрополиты Пловдивский Николай, Ловеческий Гавриил и Доростольский Амвросий.

"Уверен, что в эти дни Бог поставил перед нашей Церковью еще одно испытание, но Святая наша Церковь преодолеет и его", - сказал митрополит Николай, обращаясь к Патриарху. - На Вас возлагается еще одно тяжелое бремя - принять наши исповеди и смиренные покаяния, чтобы простить наши грехи".

Трехчасовая литургия в день памяти Преподобного Максима Исповедника была отслужена в Софии в Соборе Святой Недели.

NEWSru.

