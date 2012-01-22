Число жертв теракта в Кано возросло до 215 человек

Теракты в нигерийском Кано унесли жизни, по меньшей мере, 215 человек. Об этом сообщила сегодня выходящая в Абудже газета "Лидершип".

Четырехмиллионный Кано – второй по величине город Нигерии и неофициальная столица мусульманского севера – был буквально завален телами погибших в результате серии взрывов и ожесточенных перестрелок. Комендантский час, объявленный накануне в мегаполисе, сегодня сокращен с 24 часов до 11 часов. Представители министерства информации и коммуникаций Нигерии отмечают, что "жители могут спокойно заниматься своими делами, ничего не опасаясь". Тем не менее, вооруженные сотрудники сил безопасности патрулируют улицы города.

Согласно информации местных властей, в минувшую пятницу террорист-смертник привел в действие взрывное устройство рядом со зданием регионального полицейского управления, взрывы также произошли у офиса местной иммиграционной службы и у ряда полицейских участков. В общей сложности их было около двадцати.

Ответственность за кровавые теракты взяла на себя мусульманская экстремистская группировка "Боко харам" /"Западное образование – грех" в переводе с языка хауса/, члены которой добиваются введения норм шариата на севере Нигерии. Для достижения своих целей "Боко харам" заявила о готовности проводить частые и массовые теракты.

ИТАР-ТАСС