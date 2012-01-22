В парламент Египта назначены 5 христиан

Глава Высшего совета Египта фельдмаршал Хусейн Тантауи назначил сегодня 10 депутатов парламента, включая пятерых христиан. По закону, 498 депутатов избираются в ходе выборов, еще 10 назначаются главой государства.

Сегодня стали известны результаты парламентских выборов по партийным спискам, по итогам которых определяются 332 места в Народном собрании. Остальные мандаты распределяются в результате голосования по одномандатным округам.

В итоге по итогам голосования по партийным спискам Партия свободы и справедливости "Братьев-мусульман" получит 127 мест, салафитская "Ан-Нур" - 96 мест, "Новый Вафд" - 36 депутатских кресел, Египетский блок либеральных партий "Аль- Кутля аль-масрия" - 33 места. Оставшиеся мандаты распределились между малоизвестными партиями, образовавшимися после "революции 25 января".

Однако эти итоги нельзя считать окончательными, поскольку расстановку сил изменит подсчет голосов по одномандатным округам, который может добавить мест исламистам.

Первое заседание парламента состоится 23 января. На нем выступит Хусейн Тантауи.

ИТАР-ТАСС