Перевод Библии на норвежский язык стал бестселлером

Новый перевод Библии на современный норвежский язык стал бестселлером в стране.

По данным Библейского общества Норвегии, количество проданных экземпляров нового перевода Священного писания с начала продаж - 19 октября - до конца прошлого года превысило 79 тысяч экземпляров.

Более 30 переводчиков, ученых и литераторов трудились над новым текстом Библии в течение 12 лет. По оценкам Библейского общества, язык нового издания более понятен читателям, особенно молодым. При этом, отмечают эксперты, сохранена максимально возможная точность перевода с древнееврейского и древнегреческого оригиналов.

Норвежские СМИ отмечают, что коммерческий успех нового издания Библии связан с эффективной маркетинговой стратегией. Священное Писание доступно не только в печатной версии, но также в формате аудиокниги.

Библейское общество Норвегии, созданное в 1816 году Лютеранской церковью, сейчас объединяет представителей разных христианских конфессий. В настоящее время его возглавляет пастор общины адвентистов седьмого дня Тор Тьерансен. Библейское общество Норвегии сотрудничает с другими библейскими обществами, которые действуют в 146 странах мира.

NEWSru.