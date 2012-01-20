На Costa Concordia успели спасти от осквернения Святые Дары

Католический священник-капеллан, служивший на злополучном круизном лайнере "Costa Concordia", принял срочные меры, чтобы защитить от осквернения Святые Дары, находившиеся в каюте-часовне, когда судно наскочило на рифы близ острова Джилья у берегов Тосканы. Об этом сообщает CWN со ссылкой на Catholic Herald.

Священник Рафаэли Маллена (Rafaеli Mallena) экстренно потребил Причастие, как только на тонущем судне была объявлена тревога. Он также успел спрятать в сейф своей каюты ценные личные вещи членов экипажа, где как полагает клирик, они все еще доступны для спасателей, работающих на корабле.

Рафаэли Маллена сообщает, что, хотя некоторые члены команды, возможно, сбежали с корабля и не выполнили свои обязанности, связанные с эвакуацией пассажиров с тонущего судна, он готов засвидетельствовать, что другие члены экипажа выказали незаурядную смелость и самоотверженность, помогая пассажирам покинуть лайнер и выбраться на берег.

Сам священник оставался на тонущем корабле, чтобы помогать эвакуировать пассажиров, пока члены спасательной команды не посадили его в спасательную лодку.