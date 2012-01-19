Около 100 тыс. христиан покинули Египет в 2011 году

По словам представителей Коптской Церкви, в период с января по ноябрь 2011 г. около 100 тыс. коптов покинули Египет, спасаясь от насилия. Более 100 христиан были убиты во время терактов и беспорядков, разрушены храмы и собственность, которая им принадлежала.

«Надежды, которые мы возлагали, в первую очередь, на египетскую армию, не оправдались, - заявил коптский диакон Иоанн Саман во время встречи, организованной кардиналом Кристофом Шенборном в знак поддержки преследуемых на Ближнем Востоке христиан и в память о православном митрополите Венском Михаиле (Стаикосе). - Оптимизм, возникший после революций «арабской весны», когда многие надеялись на улучшение ситуации религиозных меньшинств в стране, прошел с победой исламистов на недавних выборах».

Согласно докладу международной организации «Open Doors», посвященной преследованиям христиан в мире, христиан в Египте «считают гражданами 2-го сорта». Страна занимает 15 место в «индексе преследований» «Open Doors», который ежегодно представляет список из 50 стран мира, в которых христиане испытывают наибольшие преследований за веру. Свобода вероисповедания закреплена в Конституции Египта. Однако, согласно 2 ст. Конституции, шариат является основой всех законов.

www.sedmitza.ru

