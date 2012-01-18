Началась международная неделя молитв о единстве христиан

Более 100 стран мира принимают участие в международной экуменической неделе молитв о единстве христиан, которая проходит с 18 по 25 января, пишет aciprensa.

Девизом недели этого года стали стихи из 15 гл. 1-го послания к коринфянам: «Мы все изменимся... победой Господа нашего Иисуса Христа».

Неделя молитв объединяет общины разных христианских конфессий по всему миру. Материал для настоящей недели молитв о единстве христиан был подготовлен группой представителей Католической и Православной Церквей, а также членами старокатолических и протестантских общин, действующих в Польше.

Идея проводить молитвы о единстве христиан возникла среди протестантских общин в конце XVIII в. В 1-й пол. XX в. в Католической Церкви Франции начали готовить и проводить подобные встречи. Приняв «Декрет об экуменизме» на II Ватиканском соборе, Католическая Церковь решила проводить международную неделю молитв о христианском единстве ежегодно.

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