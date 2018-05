При крушении на Costa Concordia звучал саундтрек "Титаника"

Песня My heart will go on в исполнении канадской певицы Селин Дион, которая использовалась как саундтрек к фильму "Титаник", звучала в ресторане лайнера Costa Concordia в момент его крушения, сообщают швейцарские СМИ со ссылкой на одного из пассажиров судна, швейцарца Янника Сгага (Yannick Sgaga).

- Кинокадры реалистичнее, чем принято думать. Они постоянно вновь всплывали у меня в памяти. К слову сказать, когда судно напоролось на рифы, в одном из ресторанов звучала именно песня Селин Дион "My heart will go on" из кинофильма "Титаник", - заявил Сгага, который был на корабле вместе с братом.

Лайнер Costa Concordia, на борту которого находились более 4,2 тысячи человек потерпел аварию близ острова Джильо у побережья итальянской области Тоскана в ночь на 14 января. По словам капитана судна, корабль напоролся на скалы, которые не были указаны на навигационной карте. По последним данным, жертвами трагедии стали шесть человек, судьба еще как минимум 14 неизвестна. По другой информации, пропавшими без вести числятся 16 человек, в том числе пятилетний ребенок.

РИА Новости