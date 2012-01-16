В христианском квартале Бейрута обрушилось здание
14:58, 16 января 2012Мир
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11 человек погибли
По меньшей мере 11 человек погибли и столько же получили ранения в результате обрушения жилого дома в столице Ливана, среди них есть иностранцы.
«На настоящий момент известно о 11 погибших и 11 раненых, среди которых есть и иностранцы», – говорится в сообщении.
Обрушение произошло в христианском квартале Ашрафия.
По данным агентства, здание старой постройки было заселено преимущественно ливанцами, египтянами и суданцами.
Газета.Ru
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