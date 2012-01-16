В христианском квартале Бейрута обрушилось здание

По меньшей мере 11 человек погибли и столько же получили ранения в результате обрушения жилого дома в столице Ливана, среди них есть иностранцы.

«На настоящий момент известно о 11 погибших и 11 раненых, среди которых есть и иностранцы», – говорится в сообщении.

Обрушение произошло в христианском квартале Ашрафия.

По данным агентства, здание старой постройки было заселено преимущественно ливанцами, египтянами и суданцами.

Газета.Ru