В Австрии бездомный нашел и вернул хозяину 7000 евро

Бездомный из Вены Херманн Шляйхерт вернул хозяину конверт с 7000 евро, который он нашел на улице, пишет издание Kurier.

Как пишет издание, 48-летний Шляйхерт увидел лежащий на тротуаре конверт с купюрами по 500 евро вечером 26 декабря, на следующий день после католического Рождества. В этот момент в кармане у него было только 80 евроцентов и пустая пачка от сигарет.

Шляйхерт отнес находку знакомой социальной работнице, которая передала ее полиции. "Я ни секунды не раздумывал, - признался бездомный, отвечая на вопрос, не было ли у него мысли забрать деньги себе. - Это было бы воровство!"

Шляйхерт обитает в приюте и проходит курс лечения от алкоголизма. Несколько лет назад он отсидел тюремный срок. Как отмечает Kurier, найденные деньги были бы ему весьма кстати, так как стартовый капитал для приобретения социального жилья составляет 1500 евро.

Тем временем полиция Вены передала конверт с деньгами законному хозяину. Сведений о том, что он каким-либо образом отблагодарил Шляйхерта за находку, к настоящему времени не поступало.

Напомним, Джиованни Валентин, итальянский бездомный из городка Болзано, погиб в канун католического рождества в пламени костра, у которого грелся. Спустя несколько дней стало известно, что в свое время он отказался от 250 тысяч евро и недвижимости, которые ему оставила в наследство его мать. Он утверждал, что лишь на улице чувствует себя свободным.

Lenta.ru

