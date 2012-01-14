В Нидерландах - скандал из-за надетого в мечети платка

В парламенте Нидерландов разгорелись ожесточенные споры из-за платка, который королева Беатрикс надела во время посещения мечетей в Омане и ОАЭ.

Королева была одета в платок, напоминающем мусульманский женский головной убор - хиджаб, когда посещала мечеть в Абу-Даби, а затем в Маскате во время своего ближневосточного турне.

После того, как сюжет о визите королевы был показан по голландскому ТВ, праворадикальная Партия свободы, известная своими антиисламскими взглядами, заявила, что таким образом королева "узаконила угнетение женщин".

В письменном ответе голландскому парламенту премьер-министр Марк Рютте заявил, что "когда Ее Величество посещает молитвенный дом, то соблюдаются приличествующие случаю требования к одежде".

Представители монаршего двора заявили, что это было сделано из уважения к местным традициям. Сама королева Беатрикс назвала критику со стороны ультраправых "абсурдной", отметив, что от представителей Партии свободы такого можно было ожидать.

Напомним, лидер Партии свободы Герт Вилдерс является автором скандального фильма Фитна, которые появился в свободном доступе в интернете в марте 2008 года. 17-минутное видео, где показаны террористические атаки, сопровождается чтением цитат из Корана, призывающих к войне с неверными.

Вилдерс назвал изложенные в Коране идеи фашистскими и заявил, что считает ислам опасным для западной культуры, что вызвало протесты мусульман по всему миру, а также негативную реакцию официальных структур. Политику был запрещен въезд в ряд европейских стран.

В июне 2010 года ультраправая партия Вилдерса Партия свободы заняла третье место на парламентских выборах в Нидерландах, что позволило ее представителям занять более 20 депутатских кресел вместо прежних девяти. Вилдерс также заявлял, что правительство страны должно ввести запрет на ношение паранджи в общественных местах.

Русская служба Би-би-си