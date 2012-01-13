46 женщин поднимутся на Килиманджаро

Сегодня в мире насчитывается примерно 27 миллионов рабов, три четверти из них – женщины.

В знак протеста против рабства и насилия, 46 женщин из разных стран мира совершат на этой неделе восхождение на гору Килиманджаро в Кении с целью привлечь внимание к всеобщей несправедливости в отношении женщин и детей, сообщает CNL-NEWS со ссылкой на Charisma News.

Мероприятие под названием «Восхождение Свободы» проводится по инициативе служения Operation Mobilization, чтобы привлечь внимание общественности и собрать средства для борьбы с рабством, эксплуатацией и торговлей людьми. Альпинистки надеются создать всемирное движение.

Через собранные средства они надеются оказать влияние на жизнь 10 тысяч женщин и детей во всем мире, обеспечив реабилитацию через обучение, малый бизнес и образование.

«Мы все можем изменить жизнь одной женщины или ребенка за один раз! Мы можем увидеть их свободу!» - сказала Кэти Андерсон, лидер команды.

Андерсон учила африканцев агрономии в Малави, когда она получила видение собрать небольшую группу друзей и вместе совершить восхождение на Килиманджаро, изменив ситуацию. Всего через несколько месяцев собралась группа в составе 46 женщин со всего мира в возрасте от 18 до 73 лет. Ни одна из 46 женщин не является профессиональной альпинисткой, некоторые из них были жертвами работорговли.

Андерсон также сказала: «Свобода для одной женщины не только изменит ее будущее, но и все последующие поколения! Мы знаем, что одним восхождением мы не решим всех проблем, связанных с рабством и торговлей людьми. И все же мы можем дать надежду на освобождение женщинам и детям, которые сейчас ее не имеют».

Килиманджаро – это самая высокая одиночная гора в мире. Ее высота, низкая температура и сильные ветра делают восхождение трудным и опасным.

Самый высокий пик Килиманджаро называется Ухуру. На языке суахили это означает «свобода», и это дает еще большую надежду, что женщины и дети мира могут быть освобождены от угнетения.

Кроме участников восхождения на базе горы Килиманджаро будет находиться молитвенная команда. Они будут молиться не только за безопасность и защиту женщин-альпинисток, но также за различные проекты, которые проводит в мире служение Operation Mobilization для уязвимых женщин и детей.

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