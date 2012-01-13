В Нью-Йорке 160 церквей лишат мест для собраний

До 12 февраля 2012 года около 160 церквей Нью-Йорка будут вынуждены покинуть свои нынешние места проведения собраний из-за решения Департамента образования, которое запрещает средним школам сдавать свои помещения общинам.

Решение может привести к закрытию многих поместных церквей, так как не все общины могут найти другие места для собраний. Кроме того решение может повлиять на тысячи других церквей в Америке, которые собираются в общественных учреждениях.

Критики судебного решения также обеспокоены тем, что данный запрет может распространиться на университеты, в которых собираются более крупные церкви.

Напомним, что ранее Верховный Суд США отказался рассматривать апелляцию против решения Департамента образования.

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