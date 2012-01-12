16-летний житель Душанбе признался в убийстве Деда Мороза

Житель Душанбе признался в убийстве человека, одетого в костюм Деда Мороза, которое было совершено в столице Таджикистана 2 января 2012 года.

16-летний юноша, инициалы которого Б.Ш., нанес жертве два ножевых ранения, которые привели к смерти. Погибший - 24-летний Парвиз Давлатбеков - был убит во дворе жилого много этажного дома, свидетелями этого преступления стали 15 человек, напоминает Лента.ру.

По подозрению в убийстве ранее были задержаны трое студентов одного из вузов Душанбе. Следствие склоняется к тому, что преступление было совершено на бытовой почве, это подтверждают и показания свидетелей.

Ранее в социальных сетях широко распространились предположение о том, что убийство было совершено по религиозным мотивам. 30 декабря 2011 года верховный верховный муфтий Таджикистана Саидмукарам АБДУКОДИРЗОДА заявил, что "празднование григорианского Нового года, имеющего религиозные корни, не только противоречит законам Ислама, но и традициям таджиков". "У нас есть много своих хороших праздников", - сказал С.АБДУКОДИРЗОДА. Многие посчитали, что именно неосторожное заявление муфтия могло дать повод для преступления.

Эта версия, по утверждению следователей, опровергается свидетелями, которые отрицают, что нападавшие на человека в костюме Деда Мороза выкрикивали в его адрес обвинения в "неверности". О том, что убийцы кричали в адрес жертвы: "Ту кофири" ("Ты неверный"), ранее заявляли родственники убитого.