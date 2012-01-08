Аятолла назвал грехом регистрацию в Facebook
00:40, 08 января 2012Мир
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В Иране действуют жесткие ограничения
Высокопоставленный иранский аятолла назвал грехом пользование социальной сетью Facebook.
"По сути, посещение любого веб-сайта, который пропагандирует аморальное поведение и подрывает веру, противоречит нормам ислама, поэтому участие в подобных сообществах уже само по себе является грехом", - сказал аятолла Лотфолла Сафи-Голпагайни, слова которого приводит информационное агентство ISHA.
По официальным данным, обнародованным в октябре, аккаунты в Facebook имеют 17 миллионов иранцев, замечает Радио Свобода. При этом в стране действуют жесткие ограничения на пользование социальными сетями, блокирован доступ примерно к пяти миллионам интернет-сайтов.
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