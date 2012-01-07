В Израиле убит лидер православной общины

Полиция Израиля задержала шестерых человек по подозрению в причастности к убийству одного из лидеров израильской православной общины, совершенному накануне вечером, сообщил в субботу РИА Новости представитель полиции Израиля Алекс Кагальский.

Трагедия произошла в пятницу вечером после вечернего рождественского марша в израильском городе Яффо. Предполагаемый преступник в костюме Санта Клауса нанес смертельное ножевое ранение в спину одному из лидеров израильской православной общины Габриэлю Кадису, после чего скрылся.

Мужчина, получивший ножевые ранения, был доставлен в больницу, однако врачам не удалось его спасти. Преступление произошло во время мероприятий, посвященных празднованию сочельника в канун Рождества Христова. По сообщениям местных СМИ, убитый был также адвокатом, а нападению предшествовала ссора между главой общины и злоумышленником.

Как сообщают израильские СМИ, убийство может быть связано с профессиональной деятельностью Кадиса, который боролся за пост председателя ассоциации православных христиан Яффо.

В связи с произошедшей трагедией в православных церквях Яффы отменены все рождественские торжества.