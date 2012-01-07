Христиан в Европе становится меньше

По данным экспертов, христианство остается самой многочисленной религией мира, но в Европе христиан становится все меньше.

Как пишет газета “Україна молода” (№3-4 от 6-7 января), по случаю Рождества Форум исследовательского центра Пью (США) по вопросам религии и общественной жизни опубликовал отчет о количестве христиан в мире.

Согласно исследованию, в настоящее время на планете насчитывается 2,18 миллиарда последователей этой религии, что составляет почти треть населения Земли. Несмотря на это, эксперты центра утверждают: «Христиане настолько разбросаны в географическом плане (проживают на территории более чем 200 стран), что ни один континент или регион не может беспрекословно считаться центром глобального христианства».

Одной из тенденций является сокращение доли христиан среди населения Европы, где сейчас живет 26% общей численности христиан мира. Для сравнения: в 1910 году этот показатель составлял две трети. Если сто лет назад христианами были 95% европейцев, то в настоящее время лишь 76%.

В то же время, отмечает издание, христианство стремительно распространяется в странах Африки и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где сторонников этой религии в начале ХХ в. было относительно мало.

По состоянию на 1910 год лишь 9% населения стран Африки к югу от Сахары были христианами, а уже в 2010-м их доля возросла до 63%. Нигерия, например, по количеству христиан вдвое обогнала Германию.

В целом в странах Африки сейчас проживает 24% всех христиан мира, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона - 13%. А больше всего - 37% - христиан живет в Северной и Южной Америке и на островах Карибского бассейна.

Почти половина всех христиан живет в 10 странах мира: США, Бразилии, Мексике, России, Германии, Филиппинах, Китае, Нигерии, Демократической Республике Конго и Эфиопии. Наименьшая концентрация христиан наблюдается на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

По данным исследования, около половины всех христиан - католики; 37% - протестанты; 12% - православные. Ученые отмечают, что на протяжении последнего века количество христиан в мире увеличилось более чем втрое: с 600 миллионов 1910 года до 2,18 миллиарда на сегодняшний день. Но и численность населения планеты росла такими же темпами: с 1,8 миллиарда человек в 1910 году до 7 миллиардов по состоянию на конец прошлого году.

В то же время, напоминает «Україна молода», хотя христианство и дальше остается самой многочисленной религией мира, второе место занимает ислам, который исповедует 1,5 миллиарда землян.