Треть британских семей развелась из-за Facebook

Поведение супругов в Facebook стала одной из основных причин того, что треть британских пар подали на развод.

Команда британского сайта Divorce-Online, специализирующаяся на предоставлении консультаций парам, которые планируют расстаться, проанализировала около 5000 случаев разводов и выделила три основные черты поведения в социальной сети, которые раздражают обоих партнеров:

1. Онлайн-флирт с другими пользователями,

2. Facebook-друзья рассказывали о недостойном поведении мужа или жены,

3. Некоторые пары писали друг другу неприятные комментарии.

При этом сервис микроблогов Twitter упоминался лишь в 0,4% дел о разводе.

«Социальные сети стали основным инструментом коммуникации, главнее за текстовые сообщения или электронную почту, на мой взгляд. Поэтому если кто желает найти новые отношения, или пофлиртовать с противоположным полом - социальные сети это самый простой способ это сделать », - отметил представитель Divorce-Online.

Специалисты Divorce-Online также советуют пользователям быть более осторожными в том, что именно они постятся на своих стенах, поскольку все написанное там может быть использовано судом в качестве аргумента в деле о разводе и дел с начислением алиментов.

"Католический обозреватель"



