30 шиитских паломников погибли в Ираке
09:23, 06 января 2012Мир
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Во время религиозного ритуала
Не менее 30 шиитских паломников погибли и 70 получили ранения в провинции Ди-Кар на юге Ирака в результате взрыва фугаса. Об этом сообщил глава провинциального совета города Эн-Насирия Кусей аль-Абади.
Шииты исполняли религиозные ритуалы, приуроченные к траурным церемониям "Арбаин" в память о почитаемом ими имаме Хусейне, погибшем в 680 году.
Ранее взрывы прогремели в шиитских районах Багдада, в результате чего, по уточненным данным, погиб 31 человек. Таким образом, общее число погибших в стране за день достигло 61, более 100 получили ранения.
Взрывы в Ираке уже осудили спикер парламента страны Усама ан-Неджейфи /суннит/ и руководство шиитского Ирана.
ИТАР-ТАСС
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