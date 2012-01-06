30 шиитских паломников погибли в Ираке

Не менее 30 шиитских паломников погибли и 70 получили ранения в провинции Ди-Кар на юге Ирака в результате взрыва фугаса. Об этом сообщил глава провинциального совета города Эн-Насирия Кусей аль-Абади.

Шииты исполняли религиозные ритуалы, приуроченные к траурным церемониям "Арбаин" в память о почитаемом ими имаме Хусейне, погибшем в 680 году.

Ранее взрывы прогремели в шиитских районах Багдада, в результате чего, по уточненным данным, погиб 31 человек. Таким образом, общее число погибших в стране за день достигло 61, более 100 получили ранения.

Взрывы в Ираке уже осудили спикер парламента страны Усама ан-Неджейфи /суннит/ и руководство шиитского Ирана.

ИТАР-ТАСС

