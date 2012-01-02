Fox извинилась за опрос о смерти Христа

Латиноамериканский филиал телекомпании Fox принес свои извинения еврейскому сообществу за опрос, в котором зрителям предлагалось ответить, ответственны ли евреи за смерть Иисуса Христа.

Опрос был опубликован на Facebook странице телеканала National Geographic, принадлежащего компании Fox, и был сделан для рекламы рождественской документальной передачи. В опросе зрителям телеканала предлагалось выбрать, кто, на их взгляд, ответственен за смерть Иисуса Христа: Понтий Пилат, иудейские первосвященники или еврейский народ.

Центр Симона Визенталя в Буэнос-Айресе, занимающийся историей Холокоста и антисемитизма, назвал этот опрос отсылкой к той же пропаганде, которая "привела к преследованию и истреблению евреев на протяжении двух тысячелетий". В центре также напомнили о решении, принятом Вторым Ватиканским собором в 1965 году. Согласно ему, католическая церковь сняла с евреев всю ответственность за смерть Христа.

По словам представительницы телекомпании Fox Гуадалупе Лусеро, опрос был немедленно удален с сайта, а руководство латиноамериканской компании приняло все меры, чтобы избежать повторения инцидента.

Lenta.ru



