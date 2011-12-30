В Баварии воздвигли "Снежный храм"

Церковь, целиком возведенная изо льда и снега, открылась в лыжном курорте Миттерфирмиансройт в Баварии. На ее строительство пошло 1400 кубических метра снега. Ледяной храм c устремленной ввысь башней во время церемонии открытия купался в синих лучах прожекторов.

Нынешнее строительство было задумано в память о другом событии, произошедшем в этом немецком городке близ границы с Чехией 100 лет назад. Зимой 1911 года жители сообща возвели первый снежный храм. О том, что побудило их тогда осуществить столь необычную идею, рассказывает публикация на Интернет-сайте, посвященном этой церкви.

Зимой религиозная жизнь в Миттерфирмиансройте и близлежащих городках замирала. Приход, опекавший эти поселения находился достаточно далеко, и добраться до него из-за непогоды и заносов было порой невозможно. Денег на строительство каменного храма у бедных деревень не было, церковное начальство про них будто забыло. Словом, настал момент, когда жители решили сами воздвигнуть церковь из материала, которого в это время года всегда в изобилии. Храм, построенный из снежных "кирпичей", был длиной 14 и шириной 7 метров. На 4 метра он возносился к небу. Фронтальную часть церкви, по образцу собора в баварском городе Пассау, фланкировали две башни. 28 марта 1911 года церквушка была готова. Ее фотография появилась даже в американском иллюстрированном журнале. Снежный храм простоял до мая, а потом под жаркими лучами весеннего солнца он быстро растаял.

Но усилия жителей даром не пропали. После того, как мир узнал о необычной постройке и ее причинах, в Миттерфирмиансройт стали поступать бесчисленные пожертвования, которые позже позволили горожанам построить сначала небольшую капеллу, а затем и подобающий храм - теперь уже из камня.

Maranatha.

