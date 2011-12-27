РПЦ призывает создать механизм защиты преследуемых за веру

В Русской православной церкви выступают с осуждением актов насилия в отношении христиан в Нигерии и призывают мировое сообщество к созданию действенного механизма защиты преследуемых за христианскую веру.

25 декабря, в день праздника Рождества Христова, в Нигерии было взорвано 6 храмов. Сообщается о десятках погибших, но если только одна столичная католическая церковь вмещает более тысячи человек, то реально жертв, очевидно, намного больше, отмечает ИТАР-ТАСС. Ответственность за теракты взяли на себя исламисты из "Боко харам".

"Мы глубоко потрясены этими новыми жертвами среди нигерийских христиан и молимся о том, чтобы Господь упокоил души убиенных, поддержал их близких, вернул мир в исстрадавшуюся страну", - сказал в интервью ИТАР-ТАСС заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата (ОВЦС МП) протоиерей Николай Балашов.

"Светлый, мирный праздник Рождества Христова безумные фанатики избрали для своих страшных злодеяний. И это происходит далеко не впервые", - напоминают в Русской церкви. В Нигерии "сотни христиан были уничтожены, по поступавшим сообщениям, минувшим летом, кроме того, в сентябре было убито около 100 христиан только в одном нигерийском штате", - отметил священник.

В ноябре Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи с новыми массовыми жертвами направил президенту Нигерии Гудлаку Джонатану, христианину по вероисповеданию, призыв "сделать все возможное, чтобы остановить волну насилия по отношению к христианскому населению". Внимание к положению в Нигерии было привлечено в выступлении председателя ОВЦС МП митрополита Илариона на международной конференции "Свобода вероисповедания: проблема дискриминации и преследования христиан", состоявшейся в Москве в ноябре этого года.

Мaranatha.

