Папа Римский осудил теракты в Нигерии

Папа Римский Бенедикт XVI осудил теракты, совершенные накануне в Нигерии.

Как сообщает «Эхо Москвы», понтифик назвал действия злоумышленников "абсурдным поступком".

В минувшие выходные в нескольких нигерийских городах прогремели взрывы, ответственность за них взяли на себя радикальные исламисты, которые уже осуществили ряд терактов в прошлом году во время католического Рождества.

Как сообщал УНИАН, общее число жертв взрывов, устроенных накануне боевиками экстремистской группировки "Боко харам" (в переводе с языка хауса означает "Западное образование - грех") возле христианских храмов и внутри них, достигло 42 человек.

На севере Нигерии начались погромы магазинов, принадлежащих христианам.

В частности, были подожжены около 30 торговых заведений в городе Потискум. Люди сотнями бегут из города, опасаясь за собственные жизни.

