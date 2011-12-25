Рождество в Ливии, Пакистане и Ираке - под охраной
00:58, 25 декабря 2011Мир
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Вопросы безопасности
Под специальным наблюдением полиции и служб безопасности будут праздновать Рождество христиане Пакистана, Ливии и Ирака.
Учитывая вопросы безопасности, отменены все богослужение после захода солнца.
Несмотря на обострение ситуации в Ливии, в храмах ожидают большое количество верующих.
Власти Пакистана делегировала 2500 полицейских для охраны мест культа христиан от возможных атак исламских фундаменталистов.
После последних самоубийственных атак в Ираке возможна также отмена части богослужений христиан из-за высокой вероятности повторения терактов.
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