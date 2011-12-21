Тысячи чехов объявили себя джедаями

Согласно переписи населения, проведенной в Чехии, более 15 тысяч жителей страны исповедуют религию джедаев, основанную на вере в противоборство темной и светлой стороны Силы.

Статистическое управление было вынуждено признать, что в по большей части католической стране «множество людей следуют моральному кодексу, основы которого были представлены в «Звездных войнах», пишет kinonews.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.

«Мы включили этот пункт в наши опросники после долгих дебатов о серьезности таких убеждений. В задачу статистических структур не входит определение, что является религией, а что нет», - говорится в пресс-релизе управления.

Отметим, что чешская «диаспора» джедаев не самая внушительная. Так, в Канаде в результате переписи 2001 года было обнаружена 21 тысяча джедаев, а в Новой Зеландии - более 53 тысяч.