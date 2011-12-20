Христианство - самая многочисленная религия мира

Христианство остается самой распространенной по числу приверженцев религией мира, сообщает CWN и CNN.

Примерно одна треть людей в мире — 2.2 миллиарда — христиане, согласно данным Pew Forum. Примерно половина из них – католики. Протестантов в мире 37 % от общего числа христиан, православных — 12 %. Остальные являются приверженцами малочисленных христианских сообществ.

Исследование Pew Forum отмечает, что Европа больше не является самым большим по числу христиан регионом мира. Одна треть всех христиан мира сегодня проживает в Западном полушарии. Странами с самым многочисленным христианским населением являются в настоящее время США, Бразилия, и Мексика.

Впервые в списке самых густонаселенных христианских стран также появился Китай.

Седмица.Ru

