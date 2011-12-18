Прокуратура Греции ополчилась на игумена Ватопедского монастыря за поездку в Россию

Игумен Ватопедского монастыря на Святой Горе Афон архимандрит Ефрем предстанет на следующей неделе перед судебным советом и лично засвидетельствует отсутствие у него намерения скрыться от судебного преследования за рубежом.

Заседание судебного совета будет посвящено разрешению разногласий между следователем и прокурором, возникших после возвращения архимандрита Ефрема из России.

Следователь И.Калу, ведущая дело Ватопедского монастыря, выступила за предварительное заключение игумена обители, тогда как по предложению прокурора апелляционного суда П.Мадзуниса обвиняемый был оставлен на свободе под залог 200 тыс. евро и при условии невыезда за пределы Греции и явки в полицейский участок дважды в месяц.

Напомним, что 14 декабря прокурор Ареопага принял кассационную жалобу Ватопедского монастыря против приговора, вынесенного архимандриту Ефрему и монаху Арсению в 2009 г. судом Комотини. Таким образом, дело Ватопедского монастыря будет пересмотрено, сообщают агентства amen и romfea.

Седмица.Ru

