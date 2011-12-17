Игрок "Шахтера" Фернандиньо хочет стать пастором

Полузащитник донецкого футбольного клуба "Шахтера" ФЕРНАНДИНЬО заявил о том, что может принять сан и стать священником, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт "горняков".

Уроженец бразильского муниципалитета Лондрина перебрался в Донецк в 2005 году в возрасте 20 лет. За 5,5 сезонов в составе "оранжево-черных" хавбек четырежды побеждал в чемпионате Украины, выиграл Кубок УЕФА и доходил до 1/4 финала Лиги чемпионов. На счету Фернандиньо 5 матчей за сборную Бразилии.

"Когда я был еще очень юн, но уже стал профессиональным футболистом, зарабатывающим большие деньги, то делал очень много глупостей, которые едва не завершились для меня катастрофой. Мне удалось остановиться буквально на краю пропасти, из которой я бы, возможно, уже никогда не выбрался. Задумавшись о себе, о смысле жизни, я смог изменить свой образ благодаря Богу. Придя к Богу, я стал совершенно иным. В этом мне помогла Церковь", - сказал ФЕРНАНДИНЬО пресс-службе клуба.

"Я могу представить себя в таком качестве, даже еще будучи футболистом! А если говорить серьезно, то мысль о том, чтобы принять сан и стать пастором, у меня действительно возникала. В принципе, я готов к этому. Но никто не знает, что будет в будущем. Я же дал Богу обещание следовать выбранному пути", - добавил игрок.

Бразилец не первый игрок "Шахтера", избравший религиозную стезю. В 2010 году священником стал экс-полузащитник "горняков" и молодежной сборной СССР Анатолий РАДЕНКО.