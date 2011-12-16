Сегодня в Ватикане торжественно откроют украинскую елку

Сегодня 16 декабря в 16.30, на площади св. Петра в Ватикане торжественно откроют главную елку христианского мира. Зеленую красавицу длиной 30 м привезли из Закарпатья. 40 меньших елок из Львовщины украсят папские апартаменты.

При открытии выступит Львовская государственная мужская академическая хоровая капелла «Дударик» совместно с ватиканским оркестром. Они исполнят традиционные украинские колядки и щедривки.

«Я горд за Украину, что мы смогли в этом году поставить главную елку христианского мира. Украшения предоставил наш стеклозеркальный завод. Есть много деревянных игрушек. Мы их собирали по всей Украине и через Украинский католический университет отправили в Ватикан. Это очень знаменательное действо. Чтобы Украина получила такое право, надо было ждать около 20 лет», - отметил городской голова Львова Андрей САДОВЫЙ.

На елке стеклянные игрушки Львовского зеркального завода. Всего использовано 2 000 стеклянных игрушек и 257 деревянных.

Перед торжественным открытием Папа Римский Бенедикт XVI даст аудиенцию для украинской делегации.

zaxid.net