Новозеландская церковь, Дева Мария и тест на беременность

Новозеландская Церковь святого Матфея в Окленде выпустила рождественский рекламный постер, на котором Дева Мария изображена с тестом на беременность. Об этом сообщается на сайте церкви.

На постере будущая мать Иисуса Христа держит в одной руке положительный тест на беременность, а другой в удивлении прикрывает рот. Как сообщается в заявлении церкви, рекламная кампания была запущена, чтобы "избежать сентиментальности и банальностей", и спровоцировать людей на размышления и обсуждения. В тексте говорится, что этой рекламной кампанией церковь хотела показать реальность празднуемых событий: "Рождество реально. Оно о настоящей беременности, о настоящей матери и настоящем ребенке. Оно о настоящем волнении, мужестве и надежде".

В заявлении также объясняется, что многие женщины проходили через то же, что и Дева Мария: "Мария не была замужем, она была молода и бедна. Беременность должна была изменить всю ее жизнь. Конечно, она была не первой и не последней женщиной, оказавшейся в подобной ситуации".

На сайте церкви пользователи сильно расходятся в своих оценках рекламной кампании: одни пишут, что реклама кощунственна и переходит черту, другие объясняют, что надо учиться воспринимать такие вещи с юмором. Постер был не только опубликован на сайте, но и выставлен перед самой церковью до Рождества.

В 2009 году Церковь святого Матфея в Окленде уже сделала одну провокационную рождественскую рекламу. На постере были изображены Дева Мария и святой Иосиф, лежащие в постели под слоганом: "Бедный Иосиф, непросто быть следующим после бога".

lenta.ru



