Сетчатка глаз Марии на иконе Гваделупской Богоматери расширяется от света

Американское космическое агентство «NASA» опубликовало результаты научных исследований, сделанных над иконой Божией Матери из Гваделупы, согласно которым, офтальмологический анализ глаз Марии доказал уменьшение сетчатки глаза при приближении света и расширения, при его удаления, как это бывает с глазами живого человека .

Кроме того, ученые заметили, что температура ткани, на которой был изображен образ, соответствует температуре тела здорового человека - 36,6 градусов.

Когда слушать тело Марии стетоскопом, то ощутимый пульс 115 ударов в минуту, что соответствует сердцебиению ребенка, находящегося в утробе женщины.

По исследованиям ученых из «NASA», материалы, которыми была нарисована икона, никогда не находили на Земле. Кроме того, композиция звезд, которая видна на одежде Богородицы, точно соответствует тому их расположению, что было утром 12 декабря 1531 - в это время произошло известное чудо со взрывом.

В начале ХХ в. неизвестный заложил рядом с иконой Марии бомбу, разрушительная сила которого имела большой радиус, когда произошел взрыв, то все вокруг было уничтожено, но икона осталась нетронутой.

Также, вызывает интерес то, что руки Девы Марии имеют небольшие отличия: правая - светлее а левая - темнее, что может означать единство между расами, а крест на шее Божией Матери может символизировать инкультурацию христианства в обществе ацтеков.

Все народы этого региона чествуют икону Гваделупской Богоматери, с которой связано много чудес, которые продолжают привлекать внимание не только верных, но и ученых.

12 декабря, в день памяти Божьей Матери Гваделупской, Бенедикт XVI возглавил св. Литургию в Ватиканской базилике.

Католический обозреватель



