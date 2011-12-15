Конгрессмены США призывают Обаму защитить христиан Ирака

37 членов палаты представителей Конгресса США подписали обращение к Президенту США Бараку ОБАМЕ, призывая его поднять вопрос о защите прав христиан на территории Ирака при его встрече с иракским премьер-министром Нури аль-МАЛИКИ. Об этом сообщает арабский христианский портал Ankawa.

Республиканец Фрэнк ВОЛЬФ, выступая от имени своих коллег, сказал, что «Иракское правительство должно знать, что защита и сохранение этих общин будет одним из ключевых моментов, которые будут определять дальнейшие отношения двух государств».

Конгрессмены также напомнили президенту, что по результатам расследования было зафиксировано: большинство актов насилия в Ираке направлены против христианского населения, во всех случаях по ним не было проведено надлежащего расследования, виновные не понесли наказание.

Депутаты просят ОБАМУ, чтобы во время бесед с иракским чиновником он требовал уверений, что в ближайшее время жизнь иракских христиан станет безопасной.

Конгрессмены призывают иракское руководство обеспечить все права и свободы для христиан Ирака, наследников древней традиции, и обеспечить это на высшем государственном уровне.

На сегодня в Ираке проживают христиане двух древних христианских традиций: ассирийского (халдейской) и сирийской. Верные принадлежат к Сирийской православной Церкви (ориентальной) и Сирийской Католической Церкви, Халдейской Католической Церкви и Ассирийской Церкви Востока.

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