Более 5 млн. паломников молились Божией Матери Гваделупской

Рекордное количество паломников - 5,3 миллиона - молились с 9 по 12 декабря в святилище Божией Матери Гваделупской в Мехико, сообщает РИА «Новости».

Это святилище является самым посещаемым в католическом мире - ежегодно сюда совершают паломничество около 14 миллионов человек.

В понедельник, в день памяти Божией Матери Гваделупской, Папа Римский Бенедикт XVI совершил мессу в соборе святого Петра в Ватикане, во время которой сообщил о своем визите в Мексику и Кубу предстоящей весной, чтоб было воспринято паломниками в Мехико с большой радостью.

По преданию, официально подтвержденному католической церковью, в декабре 1531 года Дева Мария четырежды являлась мексиканскому крестьянину Хуану Диего Куаухтлатоатцин. В первый раз он увидел Богородицу Марию на вершине холма Тепейак, расположенного на севере современного Мехико. Она направила крестьянина к епископу Мехико с просьбой построить на этом месте храм. После освящения храма сюда потянулись паломники не только из ближайших деревень и городов, но и из других стран.

В 1895 году Папа Римский Лев XIII провозгласил Божию Матерь Гваделупскую покровительницей Латинской Америки, а в 1945 году Папа Пий XII по просьбе епископов провозгласил ее покровительницей двух континентов - Северной и Южной Америки.

В 1974-1976 годах на месте явлений известный мексиканский архитектор Педро Рамирес Васкес (Pedro Ramirez Vasquez) построил базилику, которая вмещает 22 тысячи человек.

Во время визита в Мексику Папа Римский Иоанн Павел II 31 июля 2002 года впервые в истории Церкви причислил к лику коренного мексиканского индейца - Хуана Диего, которому являлась Богородица. День его памяти в Католической церкви - 30 мая.

