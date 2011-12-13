Осквернен монастырь св. Иоанна Предтечи на Иордане

Агентство церковных новостей amen.gr сообщило о том, что 12 декабря 13 евреев-экстремистов проникли в православный монастырь св. Иоанна Предтечи на Иордане, близ места Крещения Спасителя, и осквернили обитель.

Были уничтожены иконы и кресты, сожжены национальные флаги Греции, традиционно вывешиваемые в греческих монастырях. Известно, что среди икон монастыря св. Иоанна Предтечи было много образов, написанных в конце XIX — начале XX в.

13 декабря на место преступления прибыли Иерусалимский Патриарх Феофил, Капитолиадский митрополит Исихий и консул Греции в Израиле.

В настоящее время вандалы схвачены и допрашиваются.

Седмица.



