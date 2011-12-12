За пределами египетских курортов безжалостно убивают христиан

Весна народов в Северной Африке вызывает все большую озабоченность среди местных христиан. «Изменения заключаются в том, что к власти приходят радикальные исламские группировки», - подчеркивает о. Вальдемар Цисла, глава польского отделения организации Помощь Церкви в нужде.

«Мы обеспокоены в частности ситуацией в Египте, где на последних выборах к власти пришло радикальное Братство мусульман», - подчеркивает о. Вальдемар.

Священник считает, что люди имеют часто искаженное видение Египта. Многие христиане из Европы проводят свой отдых на закрытых курортах, а за их стенами происходят страшные вещи.

В Египте, живут от 7 до 9 миллионов христиан. С ними часто обращаются как с лицами второго сорта, христиан безнаказанно убивают, ибо знают, что виновных не будут искать. Это происходит при молчаливом согласии властей. Доля детей христиан, в основном девочек, нередко обречена на страдания. «Часто девочек похищают, насилуют, а затем автоматически считают мусульманками. И потом изнасилованная девушка должна выйти замуж за своего мучителя. Это реальные драмы, и люди с такими проблемами сталкиваются ежедневно», - говорит священник.

Ислам, индуизм и радикальные тоталитарные режимы являются основной причиной гонений на христиан. Организация Помощь Церкви в нужде сообщает, что из-за ненависти ко Христу в мире гибнут ежегодно 170 тыс. христиан.

Католический обозреватель

