В Венгрии парламент ограничил свободу вероисповедания

Комитет по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Европейского парламента 10 ноября 2011 провел слушания по реализации Хартии фундаментальных прав Европейского Союза. Внимание было уделено недостаткам политики ЕС в отношении мониторинга нарушений прав человека в пределах его государств-членов.

Однако, как утверждает организация «Права человека без границ» (Human Rights Without Frontiers), в то время, как противоречивый закон о СМИ в Венгрии находился в центре дискуссии, в ходе слушаний было полностью проигнорировано другой новый закон, серьезно ограничивающий свободу вероисповедания в Венгрии.

Напомним, что 12 июля 2011 венгерский парламент принял Закон «О праве на свободу совести и вероисповедания, церкви, религии и религиозных организациях». Новый Закон включает положения, имеющие обратную силу, а именно - "отмена регистрации" более 300 общин религиозных меньшинств, которые были зарегистрированы в Венгрии со времени принятия в 1990 году Закона о Религии.

Согласно новому закону, лишь 14 церквей сохранят свой статус зарегистрированных религиозных организаций с соответствующими правами и привилегиями, которые сопровождают данный статус. Все другие религиозные группы потеряют свой статус религиозных организаций, если только не будут перерегистрированы путем "тягостного, гнетущего и дискриминационного административного и законодательного процессов", заявляют в HRWF.

По мнению правозащитников, принятие закона, который вступит в силу с 1 января 2012 года, является частью деградации стандартов прав человека в Венгрии и может найти отражение в проекте резолюции под названием «Регресс в области верховенства закона и прав человека в Венгрии», подписанного двадцатью четырьмя членами Комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по мониторингу выполнения обязательств странами-членами Совета Европы (Мониторинговый Комитет).

Общественные и религиозные организации опубликовали многочисленные призывы к руководству Венгрии и руководителям европейских структур по повышению уровня информированности об изменениях и с требованием пересмотра нового закона.

Так, 10 августа 2011 года, четырнадцать известных венгерских деятелей обратились к Вице-президента и комиссара ЕС по вопросам юстиции и фундаментальных прав Вивиан Рединг и Комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммарберга с просьбой "принять решительные меры в защиту свободы вероисповедания и других фундаментальных свобод, которые ныне в Венгрии находятся в большой опасности ".

Кириос

