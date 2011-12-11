Израиль ожидает на Рождество более 30 тыс. паломников

В Израиле надеются, что во время Христова Рождества страну посетят более 90 тыс. туристов, треть которых составят паломники. В 2011 г., по информации израильского Министерства туризма, общее число туристов составит 2,1 млн., из которых 50% паломники.

7 декабря министерство опубликовало сообщение, в котором говорится, что в период Рождества полиция и пограничные службы должны стремиться лучше обслуживать туристов. Пока нет информации будет ли облегчен въезд в Израиль для христиан с палестинских территорий, как это было прошлые годы.

По словам израильских властей, в Иерусалиме и Назарете, а также на пропускном пункте в Вифлееме, туристы получат дополнительные информационные материалы на нескольких языках. Из монастыря св. Ильи, который расположен между Иерусалимом и Вифлеемом, будут курсировать специальные автобусы для туристов и доставлять паломников на площадь перед базиликой Рождества Христова.

По официальным данным в 2010 г. Израиль посетило гораздо больше туристов, чем в 2011 г. В прошлом году среди 3,5 млн. человек, посетивших страну, было почти 2,5 млн. христиан.

Католицький Оглядач