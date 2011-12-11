В почтовый ящик Санта-Клауса поступит 20-миллионное письмо

В почтовый ящик Санта-Клауса, расположенный по адресу "Северный полюс, Канада, почтовый индекс H0H 0H0", в нынешнем году, как ожидается, поступит 20-миллионное письмо. С таким прогнозом выступили в субботу сотрудники "Почта Канады", которые ежегодно тратят по 200 тыс. человеко- часов, отвечая на рождественские послания детей и взрослых.

Первые письма на Северный полюс начали поступать из Монреаля еще в 1974 году, а в 1982 году "Почта Канады" начала привлекать добровольцев для того, чтобы подготовить ответы на 22 тыс. посланий, поступавших на специально созданный для этого почтовый индекс. В 1984 году в программе участвовали уже 5 тыс. добровольцев. В 2000 году в почтовый ящик на Северном полюсе поступило миллионное письмо. С 2002 года Санта Клаус стал "компьютерно грамотным" и смог отвечать на послания, поступившие по электронной почте. В прошлом году по поручению Санта-Клауса ответы на письма детей готовили 10 тыс. добровольцев.

"Мы никогда не сталкиваемся с проблемой нехватки людей, - отметила руководитель программы "Письма Санта-Клаусу" Синди ДОУ, занимающаяся этими письмами вот уже 20 лет. - Хотя сейчас на почте самые горячие дни в связи с огромным потоком корреспонденции, всегда находятся люди, готовые помочь. Единственные изменения, которые произошли за эти годы состоят в том, что у детей изменился характер просьб к Санта-Клаусу. Кроме того, нам приходится тратить гораздо больше бумаги на распечатывание ответов. Но в целом все осталось так же, как и много лет назад - дети пишут Санта- Клаусу о своих желаниях, а Санта с нашей помощью им отвечает".

В письмах чаще всего встречаются просьбы о традиционных подарках, таких как куклы, а также более современные запросы - смартфоны и планшетники. Изредка попадаются достаточно экзотичные просьбы - например, автомобиль БМВ, но тут, по мнению тех, кто отвечает на письма, ощущается влияние взрослых.

Последний срок, когда "Почта Канады" принимает письма, адресованные Санта-Клаусу - 19 декабря. Работники почты объясняют это "сложностью доставки адресату". В отличие от обычной корреспонденции, которую "Почта Канады" переводит в серых почтовых мешках, для писем Санта-Клаусу всегда используются только специальные почтовые мешки красного цвета.

ИТАР-ТАСС