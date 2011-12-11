В Лондоне Санта Клаусы раздавали прохожим бесплатные объятия

Ежегодный флэшмоб развлекающихся Санта Клаусов, которые гуляют по городу, обнимают прохожих и поют рождественские песни, прошел в субботу в Лондоне и собрал несколько сотен человек.

Как передает РИА Новости, каждый год в преддверии начала зимних праздников группа активистов проекта Santacon бросает клич в интернете, в социальных сетях, и организует однодневные гуляния в костюмах Санта Клаусов по Лондону. Как и в любом флэшмобе, план действий, место и время встречи не разглашаются заранее, а появляются на сайте поздно ночью накануне мероприятия.

На этот раз первые "Санты" собирались с утра в субботу в пабе на вокзале "Виктория". К 10.00 здесь уже было около 200 человек, причем не только в образе Санта Клаусов, но и в костюмах елок, оленей и эльфов.

По плану, успевшие уже выпить утреннюю пинту пива участники двинулись маршем по улицам города, распевая на ходу песни, приветствуя прохожих.

Шествие сопровождается неотъемлемыми составляющими всей акции: Санты дарят всем встречным подарки, желают счастливого Рождества, а главное - раздают бесплатные объятия.

На пути участники акции спускаются в метро и поют песни там.

К моменту, когда в субботу толпа начала приближаться к Трафальгарской площади, в колонне было уже около 500 человек. Многие из них к тому времени немало выпили и кидались друг в друга и в проезжающие машины сырой брюссельской капустой.

Полиция традиционному шествию не мешала. На площади Санты продолжили выпивать в пабах, кататься со статуй львов у подножия Колонны Нельсона и раздавать прохожим конфеты. Трафальгарская площадь после гуляний осталась покрытой внушительным слоем мусора.

У тех, кто присоединится к флэшмобу вечером, в программе - совместный поход в кино и боулинг.