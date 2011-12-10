Лидеры христианских Церквей примут участие в разработке новой Конституции Турции

Лидеры христианских Церквей примут участие в разработке новой турецкой Конституции. Как сообщает kipa/apic со ссылкой на турецкую прессу, Конституционный комитет парламента пригласил патриархов Константинопольской Православной, Армянской Апостольской и Сирийский Церквей для консультаций при разработке новой Конституции.

В Турции живут христиане разных конфессий, турецкие власти недостаточно хорошо знакомы с проблемами этих слоев населения, поэтому Комитет решил прибегнуть к помощи глав христианских Церквей, заявил член парламентского комитета Алтан Тан.

Приглашенные для консультаций патриархи представляют крупнейшие христианские общины, в целом, более 80% христиан, проживающих в Турции. Оставшиеся менее 20% христиан являются членами армяно-католической, римско-католической, халдейской и протестантской общин.

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