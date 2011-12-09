Патриарх Варфоломей I примет участие в Конференции по вопросам мировой политики

Константинопольский Патриарх Варфоломей I посетит Австрию. Официальной причиной визита является участие в Конференции по вопросам мировой политики, которая пройдет с 9 по 11 декабря в конференц-зале Хофбурга (Вена), сообщает сайт венского архидиоцеза. 11 декабря Патриарх возглавит Литургию в православном Свято-Троицком соборе.

Патриарх Варфоломей I является одним из 150 официальных участников и 300 гостей, которые соберутся в Вене, чтобы обсудить центральные проблемы мировой политики и эффективности государственного управления. На повестке дня различные темы: от «арабской весны», ситуации в Европе и Африке до будущего «большой восьмерки» и «большой двадцатки».

Среди участников конференции президент Европейского Совета Герман ван Ромпей, новый глава Европейского центрального банка Марио Драги, президент Турции Абдулла Гюль, президент Словении Данило Тюрк, глава сербского государства Борис Тадич, бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса и мн. др. высокопоставленные лица.

Конференция по вопросам мировой политики является независимой международной конференцией, задуманной с целью «обмена опытом между лидерами государств, совершенствования управления во всем мире и объединения усилий всех с целью служения общим интересам». Первая конференция по вопросам мировой политики прошла в 2008 г. по инициативе Французского института международных отношений (IFRI). Ежегодно политические деятели, руководители международных организаций, президенты крупных компаний, известные эксперты и журналисты встречаются с главами государств и правительств, чтобы обсудить ситуацию в мировой политике, экономике и социальной жизни.

Седмица.

