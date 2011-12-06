10 тысяч Библий сбросили на территорию Северной Кореи

Христианская организация «Международный христианский концерн» («International Christian Concern») сбросила более 10 тыс. Библий на территорию Северной Кореи с помощью тепловых аэростатов.

В каждый аппарат было загружено около тысячи экземпляров Священного Писания. Пролетев определенное расстояние в воздушном пространстве Северной Кореи, аэростаты взрывались.

«Международный христианский концерн» занимается поддержкой верующих, в т. ч. живущих на территориях стран, где Христианство является преследуемой религией.

Северная Корея – закрытая для миссионерской деятельности страна, известная своим нетерпимым отношением к христианам. Здесь за распространение Библии можно попасть в тюремное заключение. Вместе с тем, известно, что в Северной Корее Библия является ценным товаром на «черном рынке». Солдаты, конфискующие книги у христиан, сами же потом организуют их продажи.

Согласно последним оценкам, в Северной Корее Христианство исповедуют около 400 тыс. человек.

Седмица.

